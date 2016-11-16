وفد من المجلس الوطنى للنواب الصينى يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، وفد صينى برئاسة “جى بينج شوان”، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، قادًما من إسبانيا، فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، فى إطار جولة تقوده إلى ألمانيا، وكان في استقبالهم بالمطار محمود الشريف وكيل مجلس النواب.

ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، والوفد المرافق له خلال زيارته، مع عدد من المسئولين والشخصيات العامة المصرية، من بينهم رئيس مجلس النواب لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والصين، فى كل المجالات، إلى جانب بحث آخر التطورات العالمية والإقليمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.