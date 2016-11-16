أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تعتزم إلغاء مجانية الدراسة للطلبة الأجانب بالجامعات التونسية

Google+ Print
تونس تعتزم إلغاء مجانية الدراسة للطلبة الأجانب بالجامعات التونسية تونس تعتزم إلغاء مجانية الدراسة للطلبة الأجانب بالجامعات التونسية

>أ ش أ

أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى تونس سليم خلبوس، أنه تقدم، اليوم الأربعاء، إلى مجلس نواب الشعب، بمقترح بإلغاء مجانية دراسة الطلبة الأجانب بالجامعات التونسية وجعلها بمقابل، بما يعزز التمويل الذاتى للمؤسسات الجامعية، متوقعًا أن توفر تلك الخطوة نحو 40 مليون دينار (الدولار يساوى 17ر2 دينار.

وقال الوزير التونسى- خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالى مع أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمى بمجلس نواب الشعب مساء اليوم- أن فرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب الملتحقين بالجامعات التونسية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتمويل الذاتى لمؤسسات التعليم العالى، مؤكدًا أن تونس، فى الوضع الاقتصادى الراهن، ليست مجبرة على التكفل بما قيمته 40 مليون دينار سنويًا وهى كلفة دراسة 2200 طالب أجنبى فى الجامعات التونسية.

وأضاف أن كل طالب أجنى يكلف تونس ما بين 8 إلى 9 آلاف دينار سنويًا، وذلك حسب الاختصاص وأن اختصاص الطب تصل تكلفته إلى 12 ألف دينار سنويًا لكل طالب.

وأفاد خلبوس بأنه يتم حاليًا العمل على صياغة مشروع قانون يخول للجامعات فرض هذه الرسوم كحل لإيجاد التمويل الخاص بها، مؤكدًا أنه لا نية فى التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة التونسيين، حيث أنه ليس من المنطقى أن تتحمل الدولة تكلفة دراسة الطلبة الأجانب بجامعاتها.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل على رفع كفاءة التعليم بهدف إضاء مزيد من الجاذبية للطلبة الأجانب والتونسيين على حد السواء، مبرزًا حاجة الجامعة التونسية لمزيد التحرك فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه فى مجال تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية التونسية نحو الخارج فإن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون آخر يخول لها إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية وعقد شراكات مع القطاع الخاص.

وكشف عن أن أكثر من 20 جامعة صينية ستزور تونس فى أبريل 2017، وستقدم منحًا دراسية لعدد من الطلبة التونسيين، بالإضافة إلى أنه سيتم افتتاح معهد الثقافة الصينية، مبرزًا أهمية دفع التعاون بين تونس وعدد من الدول الآسيوية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى على غرار الصين وكوريا، وكذلك مع الدول الإفريقية لتصدير الخبرات التونسية فى هذا المجال.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365