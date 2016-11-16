بالصور..حملات وارتكازات أمنية بمداخل ومخارج «الشروق»

كتب – أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة، باستحداث ارتكازات أمنية جديدة، بمداخل ومخارج مدينة الشروق، وذلك لإحكام السيطرة على المدينة ، حيث وصلت الارتكازات إلى 6 منافذ أمنية على المحاور المؤدية إلى مداخل المدينة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، و تحت إشراف اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

و تم وضع 5 إرتكازات بداخل المدينة، مع القيام بحملات مستمرة من وحدة المرور و المرافق، لضبط أى مخالفات بالمدينة ، فيما تم تعزيز الخدمات الأمنية، ببعض عناصر المباحث السرية داخل المدينة، لفحص المشتبة فيهم و التعامل الفورى معهم، كما تم التنسيق مع جهاز المدينة بسرعة تركيب كاميرات مراقبة بكافة ميادين و محاور المدينة، مع التأكد على إنارة الأماكن و الشوارع المظلمة.