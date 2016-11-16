وزير الصناعة اللبناني يعرب عن تقديره لدور مصر في دعم بيروت

التقى سامح شكري وزير الخارجية بمقر إقامته بالعاصمة اللبنانية بيروت، حسين الحاج حسن وزير الصناعة اللبناني.

ووجه شكري التهنئة للوزير اللبناني على استكمال الاستحقاق الخاص بانتخاب الرئيس اللبناني الجديد العماد ميشال عون، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إيفاده إلى لبنان لتقديم التهنئة لحكومة وشعب لبنان وتوجية رسالة تضامن من حكومة وشعب مصر لدولة لبنان الشقيقة.

من جانبه أعرب الوزير اللبناني عن تقديره الكامل للدور الذي قامت به مصر وماتزال تقوم به في دعم لبنان ومساعدته على تجاوز الخلافات السياسية التي خيمت على الحياة السياسية اللبنانية خلال السنوات الاخيرة ، مؤكدًا أن هذا ما يتوقعه الشعب اللبناني من الأشقاء في مصر،

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن اللقاء تطرق إلى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد شكري علي أن مصر تتطلع إلى تكثيف التعاون مع لبنان في مجالات الصناعة والتجارة والتبادل التجاري، مشيرًا إلى اعتزامه اللقاء مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين بمقر السفير المصري ببيروت لاستشراف آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون انطلاقها في مسارها الطبيعي لمصلحة الشعبين.

ومن ناحية أخرى، أشار أبو زيد إلى أن الحوار مع وزير الصناعة تطرق إلى التحديات التى تواجه العالم العربي، حيت أشار شكري إلى أهمية التصدي لها من خلال التضامن العربي منوهًا أن تنامي ظاهرة الإرهاب وآثره المدمر على استقرار الشعوب العربية، بالإضافة إلى التحدي الخاص بالتدخلات الخارجية التي تسعي لتقويض الأمن العربى من قبل قوي إقليمية ، بالإضافة إلى التهديد الخاص بتفاقم ظاهرة المذهبية والطائفية وتغذية النزاع الطائفي في المنطقة العربية.