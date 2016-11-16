الحكومة توافق على إنشاء جامعتين خاصتين بكفر الشيخ وأسيوط

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة بإسم “جامعة المتوسط” بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تضم كليات: الطب البشري، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والتمريض، والدراسات القانونية والمعاملات الدولية، وذلك مع الالتزام بالضوابط والاجراءات القانونية السارية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة بإسم “جامعة سفنكس” بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتضم كليات الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، وذلك مع الالتزام بالضوابط والاجراءات القانونية السارية. وقد نظم مشروعي القرارين مهام كل من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية في كل جامعة، وحدد اختصاصات كل منها تحديداً دقيقيا بما يضمن الفصل بين النشاط المالي والإشرافي والأكاديمي، فضلاً عن تحديد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب في ضوء الإلتزام بالضوابط التي تقررها وزارة التعليم العالي والتي تضمن عدم تحول الجامعة إلى مشروع إستثماري يسعى لتحقيق الربح على حساب العملية التعليمية.