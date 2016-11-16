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العثور على جثة بطريق "السجاعية – الجابرية" بالمحلة

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العثور على جثة بطريق "السجاعية – الجابرية" بالمحلة العثور على جثة بطريق "السجاعية – الجابرية" بالمحلة

>الغربية – عادل ضرة

عثر الأهالى مساء، اليوم الأربعاء، على جثة مجهولة لشخص بطريق الجابرية – السجاعية بمركز المحلة فى محافظة الغربية، وأبلغوا شرطة النجدة.

وانتقل العميد علاء الغرباوى مأمور المركز، وضباط المباحث، لموقع الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وبالعرض على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة قرر ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ووجه اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، وضباط مباحث مركز المحلة.

 

 


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