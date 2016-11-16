3050 من حاجزى إسكان 2009 بقنا لم يحصلوا على شقق ويناشدون المسئولين التدخل

قنا – هند المغربى

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على أكثر من 3 آلاف مواطن من أبناء مركز نجع حمادى بعد إعلان بنك الإسكان والتعمير عن أسماء الحاصلين على وحدات سكنية من المواطنين الذين تقدموا فى المسابقتين المعلن عنهما مؤخرا لعام 2016 وتسليمهم وحدات سكنيه فى مشروع الإسكان الاجتماعى بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا على حد قول المتضررين على الرغم من تقدم 3050 من المواطنين بمركز نجع حمادى للمشروع ودفع مقدم 5 آلاف جنيها منذ أكثر من 7 سنوات دون الحصول على الوحدات السكانيه المعلن عنها.

وقال محمود عبد اللاه أحد الشباب الحاجزين فى الإسكان منذ عام 2009 انهم دفعوا مقدم للاسكان منذ اكثر من 7 سنوات ولم يحصلوا على أى وحدات سكنية، فيما تسلم المتقدمين فى الإسكان للسنه الماضية 2015 وحدات فى نفس المشروع الذى تم بناؤه فى الأساس للشباب المتقدمين لمشروع إسكان عام 2009 مضيفا أنهم تقدموا بعدة شكاوى الى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والمهندس محروس أمين وكيل وزارة الاسكان الا أنه تم تجاهل مطالبهم قائلا فوجئنا بعدها بتسليم وحدات جديدة أيضا فى المشروع للمتقدمين منذ عدة أشهر فقط.

ومن جانبه قال المهندس محروس أمين، وكيل وزارة الاسكان بقنا، فى تصريحاته لليوم السابع أنه وفقا لتعليمات الوزارة تم أرسال جميع الطلبات المقدمة من حاجزي إسكان 2009 الى الوزارة التى ستقوم بمخاطبة البنك لتسليم الوحدات للحاجزين لافتا أن المسئولين بالوزارة أكدوا أولويه حاجزي إسكان 2009 فى الحصول على وحدات الاسكان الاجتماعى.

وفى نفس السياق أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه قام بعدة محاولات مع وزير الإسكان لمد المسابقة التى نظمها بنك التعمير والاسكان فى اول عام 2016 لادخال بيانات حاجزى الوحدات السكانيه لعام 2009 ضمن المسابقة مع تحديث بيناتهم معتبرا أنهم لهم الأولوية فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى.

وقالت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب بمحافظة قنا أنها ستتقدم بطلب إحاطه عاجل للكشف عن مصير المبالغ المالية لحاجزي إسكان 2009 وفوائدها من البنك منذ 7 سنوات وأحقيه المواطنين الذين دفعوا مقدم للوحدات السكنيه منذ 2009 والتزام الجهات المختصة بتسليمهم الوحدات، لافتة إلى أنه من الأولى تسليم الحاجزين منذ 2009 لهذة الوحدات بدلا من تسليم المتقدمين الجدد للحصول على وحدات إسكان إجتماعى أو الإعلان عن مسابقات جديدة.

النئابة سحر صدقى