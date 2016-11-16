أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين النصر للتعدين وبتروجت

Google+ Print
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين النصر للتعدين وبتروجت نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين النصر للتعدين وبتروجت

>كتب حسام الحاج

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر للتعدين مع بتروجت بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمعهما على استاد أسوان ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى العام.

بدأت المباراة وسط حالة من التركيز لدى الفريقين فى محاولة لفرض الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب ومنطقة المناورات وأشهر الحكم عمرو عايد البطاقة الصفراء الأولى فى اللقاء فى الدقيقة 9 من عمر المباراة لمحمد شاهين لاعب بتروجت لارتكابه خطأ.

 

واعتمد النصر للتعدين على الجبهة اليمنى لتشكيل خطورة على مرمى بتروجت، مستغلا انطلاقات حسام عبد الصبور، لكن باءت بالفشل، فيما تحول اللعب إلى سجال من الفريقين فى الربع ساعة الأولى. بينما اعتمد بتروجت على تحركات الثلاثى محمد شاهين وفيكتور اومو وشيملس بيكلى على اختراق دفاعات النصر للتعدين وفتح ثغرة فيه، ولكن نجح لاعبو التعدين فى الضغط المبكر لإفساد هجمات بتروجيت فى بدايتها، بعد تشكيل خطورة على مرمى أحمد حمدى.

شهدت الدقيقة 31 من عمر المباراة تسديدة قوية من شيملس بيكلى لاعب الفريق البترولى، كاد أن يحرز منها الهدف الأول، لكن تصدى لها ببراعة أحمد حمدى حارس التعدين.

وتمركز اللعب فى وسط ملعب النصر للتعدين طوال الشوط الأول وسط محاولات من الفريق البترولى لفك شفرة الدفاع، مع اعتماد أصحاب الأرض على إبعاد الكرة واللعب على الهجمات المرتدة، واستمر الأداء على هذا الحال حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365