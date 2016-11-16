نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين النصر للتعدين وبتروجت

كتب حسام الحاج

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر للتعدين مع بتروجت بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمعهما على استاد أسوان ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى العام.

بدأت المباراة وسط حالة من التركيز لدى الفريقين فى محاولة لفرض الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب ومنطقة المناورات وأشهر الحكم عمرو عايد البطاقة الصفراء الأولى فى اللقاء فى الدقيقة 9 من عمر المباراة لمحمد شاهين لاعب بتروجت لارتكابه خطأ.

واعتمد النصر للتعدين على الجبهة اليمنى لتشكيل خطورة على مرمى بتروجت، مستغلا انطلاقات حسام عبد الصبور، لكن باءت بالفشل، فيما تحول اللعب إلى سجال من الفريقين فى الربع ساعة الأولى. بينما اعتمد بتروجت على تحركات الثلاثى محمد شاهين وفيكتور اومو وشيملس بيكلى على اختراق دفاعات النصر للتعدين وفتح ثغرة فيه، ولكن نجح لاعبو التعدين فى الضغط المبكر لإفساد هجمات بتروجيت فى بدايتها، بعد تشكيل خطورة على مرمى أحمد حمدى.

شهدت الدقيقة 31 من عمر المباراة تسديدة قوية من شيملس بيكلى لاعب الفريق البترولى، كاد أن يحرز منها الهدف الأول، لكن تصدى لها ببراعة أحمد حمدى حارس التعدين.

وتمركز اللعب فى وسط ملعب النصر للتعدين طوال الشوط الأول وسط محاولات من الفريق البترولى لفك شفرة الدفاع، مع اعتماد أصحاب الأرض على إبعاد الكرة واللعب على الهجمات المرتدة، واستمر الأداء على هذا الحال حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.