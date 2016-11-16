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بالفيديو.. علاء مبارك في عزاء «الساحر» وسط حراسة مشددة

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علاء مبارك في عزاء الساحر محمود عبد العزيز

علاء مبارك في عزاء الساحر محمود عبد العزيز

حرص علاء  مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مساء اليوم، على حضور عزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهر نجل مبارك وسط حراسة مشددة خلال تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل، والمقام حاليًا في مسجد الشرطة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة.

كما شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الراحل وعلى رأسهم عادل إمام ومحمد منير وأحمد اسلقا ومحمد رمضان، والنجمات دلال عبد العزيز وميرفت أمين ونهلة سلامة.

وتوفي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مساء السبت الماضي، داخل مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

المراسل ـ عمر جمال:

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علاء مبارك في عزاء الساحر محمود عبد العزيز

علاء مبارك في عزاء الساحر محمود عبد العزيز

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