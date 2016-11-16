بالصور.. «السقا» ويسرا و«حماقي» فى عزاء «أبو هيبة»

توافد المزيد من نجوم الفن والمشاهير، مساء اليوم، على دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر؛ للمشاركة في تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن، الكينج محمد منير، محمد صبحي، أحمد السقا، محمد حماقي، ويسرا، رشوان توفيق، وغيرهم، بينما كان في مقدمة الحضور المطرب هيثم شاكر، والمخرج يسري نصر الله ،وإيهاب فهمي، وريمون مقار، وصابرين، والإعلامية سهير شلبي، المحامي الشهير أشرف عبد العزيز، و رجال الأعمال منصور الجمال.