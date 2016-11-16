«MBC مصر» تعرض «الأدهم» لأحمد عز وسيرين عبد النور يوميًا

تبدأ قناة “MBC مصر”، عرض مسلسل ” الأدهم”، يوميًا، بدء من السابعة مساءً غدًا الخميس، وتدور أحداث المسلسل حول الشاب البسيط “أدهم”، الذي تضطره الظروف للهجرة غير الشرعية عبر إحدي مراكب الموت.

وتتمحور الأحداث حول شخصية النجم “أحمد عز”، الذي يتعرض لظلم كبير من أقاربه نكاية في والده الراحل، والذي تزوج خارج أقاربه، الذي تزوج خارج طار العائلة، وتضطره الظروف إلي الهجرة عبر مركب غير مرخص يستغل مُلاكه الشباب الراغبين في الهجرة في القيام بأعمال غير مشروعة، ويصل عن طريق الصدفه إلي أوكرانيا، ليبدأ هناك رحلة صعود عن طريق نادين “سيرين عبد النور”، والتي يقع في حبها ويتزوجها قبل أن يكتشف أنها تعمل في تجارة المُخدرات، وتتصاعد الأحداث بعد أن يُقرر العودة لمصر وإسترداد ممتلكات أبيه.

ويضم العمل إلى جانب أحمد عز، وسيرين عبد النور، كل من صلاح عبد الله، ومحمود الجندي، وإيمان العاصي، وعايدة رياض، ومحد لطفي ، وحنان سليمان، ونهال عنبر، ورشوان توفيق، وهبه مجدي، وأخرين، والمسلسل من تأليف محمود البزاوي، ووائل عبد الله، وإخراج محمد النجار.