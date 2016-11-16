الظهور الأول منذ عام.. سامي عنان فى عزاء محمود عبد العزيز

شارك الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، مساء اليوم، في تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ويعد ظهور الفريق سامي عنان، هو الأول منذ عام تقريبًا، حيث اعتاد على عدم الظهور في المناسبات كثيرًا عقب خروجه من منصبه في 2012.

ويتلقى العزاء، نجلاه الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، وسط حالة من الحزن الشديد.

جدير بالذكر، أن الراحل حمود عبدالعزيز ولد يوم 4 يونيو من عام 1946 بالإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل “الدوامة” في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتوفي مساء السبت الماضي داخل إحدى مستشفيات المهندسين ووارى جثمانه الثرى الأحد الماضي.