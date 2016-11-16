أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الظهور الأول منذ عام.. سامي عنان فى عزاء محمود عبد العزيز

Google+ Print
الظهور الأول منذ عام.. سامي عنان فى عزاء محمود عبد العزيز الظهور الأول منذ عام.. سامي عنان فى عزاء محمود عبد العزيز

الفريق عنان يشارك بالعزاء

شارك الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، مساء اليوم، في تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ويعد ظهور الفريق سامي عنان، هو الأول منذ عام تقريبًا، حيث اعتاد على عدم الظهور في المناسبات كثيرًا عقب خروجه من منصبه في 2012.

ويتلقى العزاء، نجلاه الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، وسط حالة من الحزن الشديد.

جدير بالذكر، أن الراحل حمود عبدالعزيز ولد يوم 4 يونيو من عام 1946 بالإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل “الدوامة” في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتوفي مساء السبت الماضي داخل إحدى مستشفيات المهندسين ووارى جثمانه الثرى الأحد الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا