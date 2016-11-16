"أسبوع الساعات، دبي" يفتح أبواب دورته الثانية

برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «هيئة دبي للثقافة والفنون»، افتتحت يوم أمس الدورة الثانية من «أسبوع الساعات، دبي»، الحدث المكرَّس حصرياً لصناعة الساعات الفخمة والمتعدد الأبعاد التثقيفية والتعليمية. وأعلنت «أحمد صديقي وأولاده» الجهة المنظِّمة للحدث عن أبرز الفعاليات والأحداث المقامة في إطار دورة هذا العام في كل من«دبي مول» (15 – 29 نوفمبر) و«مركز دبي المالي العالمي» (15 – 19 نوفمبر).

ويواصل «أسبوع الساعات، دبي» رسالته المتمثلة في تعريف وتثقيف الجمهور بالجوانب الابتكارية والإبداعية في صناعة الساعات الفخمة وما تتسم به هذه الصناعة من براعة خلاّقة. ويرفد الحدث جهودَ توطيد مكانة دبي كعاصمة إقليمية لصناعة الساعات العالمية، ويشمل هذا العام، معارض وجلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور. ويتضمن «أسبوع الساعات، دبي 2016» 4 معارض رئيسة، و22 ورشة عمل لصقل المهارات في صناعة الساعات، و15 منصة إبداعية، و16 جلسة حوارية في إطار «منتدى فن صناعة الساعات الفخمة» بمشاركة أسماء عالمية لامعة.