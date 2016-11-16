كارينا كابور بإطلالات أنيقة ومميزة في فترة حملها

عُرفت النجمة الهندية كارينا كابور بجمالها الملفت و أناقتها العالية، كما تميزت بإطلالاتها الجذابة التي تسحر فيها كل من يراها وتجذب الأنظار نحوها، فأصبحت تلقب بأيقونة عالم الموضة و الأزياء في وقتنا الحالي.

وعلى الرغم من أنها فقدت النحافة التي كانت تتمتع بها بعد حملها بمولودها الأول، إلا أنها حافظت على أناقتها العالية في إطلالاتها حتى أصبحت تشكل أيقونة في مجال موضة الحوامل أيضاً، فقد تألقت كارينا منذ اليوم الأول لحملها بأزياء كلاسيكية ممزوجة بالبساطة والعفوية بعيداً عن التكلف والتصنع، واختارت الملابس التي تعطيها احساس بالراحة و تتناسب مع شخصيتها، فحافظت على اختياراتها من الفساتين البسيطة التي تنوعت بين ضيقة و واسعة وبين طويلة وقصيرة بالإضافة إلى سراويل الجينز و السراويل الضيقة الملونة، كما أنها تألقت في أسبوع الموضة في الهند بإطلالة بالساري الهندي التقليدي لفتت من خلالها أنظار الجميع إليها على الرغم من حملها الواضح.

هل تعتقدين أن كارينا كابور استطاعت أن تحافظ على لقب أيقونة الموضة والأزياء حتى في فترة حملها؟