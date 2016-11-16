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موضة جديدة في عالم المجوهرات ستقيدك بجمالها

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الأربعاء 16-11-2016 16:35

موضة جديدة ظهرت في عالم تصاميم المجوهرات، وفرضت نفسها بقوة لتميزها بالجرأة والأناقة. وقد شاهدنا عديداً من النجمات والمشهورات يرتدينها خصوصاً على السجادة الحمراء.
وتتميز تلك الصيحة الجديدة بقرطين يحيطان بكامل الأذنين، يسمَّيان بـ "Ear cuffs – إير كوفز"، وأسورة تقيد الذراع مثل القيود تماماً وتسمى "Arm cuffs – آرم كوفز".
هذا النوع الجريء واللافت من المجوهرات يناسب كل إطلالاتك اليومية، العملية والمسائية الفخمة.
فهل ستستبدلين عزيزتي مجوهراتك التقليدية بتلك المجوهرات ذات التصميم الغريب والجريء؟ تابعي معنا فيما يلي عرضاً لها لتقرري ذلك.

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سيدتي