"رجال الأعمال": شركة بولندية تدرس إنشاء مصنع لإنتاج 50% من ألبان الأطفال

كتب هانى الحوتى

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدد من الشركات البولندية تدرس الاستثمار فى مصر من خلال البحث عن شركاء مصريين فى مجالات الطاقة المتجددة والأدوية والألبان.

جاء ذلك على هامش استضافة الجمعية، أمس الثلاثاء، وفد بولندى يضم كبرى الشركات البولندية برئاسة فليب سوس رئيس الغرفة البولندية الافريقية للتجارة لبحث فرص الاستثمار والتجارة فى مصر.

وعقدت الجمعية على هامش اللقاء، عدد من القاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها البولندية فى مختلف القطاعات، وأبدت الشركات رغبتها فى ضخ استثمارات فى مصر فى قطاعات الأدوية والطاقة وتصنيع ألبان الأطفال.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى بجمعية رجال الأعمال، إن زيارة الوفد البولندى للجمعية تهدف إلى بحث فرص الاستثمار والتجارة فى مصر وإمكانية عقد شراكة تجارية مع رجال الأعمال فى البلدين، مشيراً إلى أن الشركة البولندية تدرس بجدية السوق المصرى واحتياجاته.

وأضاف "يوسف"، أن عددا من الشركات البولندية أعلنت عن رغبتها فى الاستثمار فى مصر فى مجالات الأدوية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع ألبان الأطفال، مشيراً إلى أن شركة "نتروميلك" البولندية تدرس إنشاء مصنع للألبان فى مصر يوفر 50% من احتياجات السوق من ألبان الأطفال حيث عقدت لقاء مع شركات الأدوية العاملة فى مصر من بينها "إيفا فارما" للصناعات الطبية لبحث مشاركتها فى المشروع.

وأكد أن شركة "بوليسكا" جروب العاملة فى مجال المنظفات والطاقة الجديدة، تجرى لقاءات مع شركتى "قدرة للطاقة" و"جاما" التابعة لمجموعة "تراينجل جروب" للطاقة لبحث الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الكيماوية.