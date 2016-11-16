5 منتجات طبيعيّة في التدبير المنزلي

المنتجات الطبيعيّة الخاصّة بأعمال التدبير المنزلي فعّالة للغاية، وتخلو من المركبات الضارّة، بالإضافة إلى تكلفتها الأقلّ بالمقارنة بتلك الكيميائيّة. وهي تتوفّر في كلّ بيت، وأبرزها:

| الليمون الحامض: يفيد دعك ألواح التقطيع بنصف حبة من الليمون الحامض، وذلك لتعقيمها ومدّها برائحة منعشة.

| زيت الزيتون: يلمّع زيت الزيتون أواني الـ"ستاينلس ستيل"، ويُستخدم لهذا الغرض وفق الآتي:

يُوضع كمّ قليل من زيت الزيتون على قطعة من القماش الناعم، وتُمسح بها الآنية بحركات دائرية.

| حبة الجوز: تزيل حبة الجوز الخدوش عن الخشب، وذلك بعد كسرها إلى جزأين، مع دعك مكان الخدش بشكل دائريّ، حتى يمتصّ الزيت الموجود في داخل الجوز. بعد ذلك، يُجفّف مكان الخدش بقطعة من القماش الناعم، بعد دقيقتين.

| القهوة: تخلّص القهوة من مشكلة بهتان الملابس. يُغلى كوب منها، ثمّ يُسكب فوق قطعة الملابس عبر المصفاة. بعدها تترك قطعة الملابس لمدة 15 دقيقة مغطّاة بالقهوة، قبل أن تُغسل.

| الملح: يزيل الملح بقع دهون فرن الغاز. بعد إطفاء الشعلة، يُنثر الملح مكان بقع الدهون، ثمّ يزال بعد دقيقتين بقطعة من القماش، ويمسح مكانه بقطعة من القماش مبلّلة بالماء المضاف إليه القليل من سائل الجلي والخلّ.