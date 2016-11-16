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«النقض» تلغي سجن 7 قيادات إخوانية بالمنيا

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«النقض» تلغي سجن 7 قيادات إخوانية بالمنيا «النقض» تلغي سجن 7 قيادات إخوانية بالمنيا

أرشيفية

قضت محكمة النقض، بإلغاء سجن 7 من القيادات الوسطى بجماعة الإخوان المسلمين، وقررت قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنهم، على عقوبة سجنهم 15 عامًا، لإدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أقسام شرطة بمحافظة المنيا، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بمعاقبة 19 إخوانيًا، بينهم 7 حضورى، بالسجن المشدد 15 عامًا، إثر إدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية تسعى لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لشن عمليات إرهابية تستهدف المنشأت الحيوية.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام وإدارة جماعة إرهابية تسعى لتعطيل الدستور، وقلب نظام الحكم القائم فى البلاد، للاستيلاء على السلطة بالقوة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وارتكاب جرئم التحريض على العنف والشروع فى قتل رجال الأمن، وحيازة مطبوعات ومنشورات تتضمن مواد تحريضية ضد القوات المسلحة.

 

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