إعادة محاكمة متهم بأحداث «قسم كرداسة» غدًا

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد أبو حجازة، فى قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم، ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة.

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى، وعبد الرحيم صفوت، وأحمد عبد الحكيم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا ضد المتهم، وتم ضبطه وأعيدت إجراءات محاكمته.

وتتضمن القضية فى الأساس، 188 متهمًا، منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم النيابة اتهامات اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيل.