غدًا..محاكمة 16 متهم فى أحداث «الدفاع الجوى»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الحميس، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 16 متهمًا من رابطة مشجعي نادي الزمالك “ألتراس وايت نايتس “، في القضية المعروفة إعلاميًا، بأحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت في فبراير العام الماضي، بعد مباراة كرة القدم بين ناديي، الزمالك وإنبي، و أسفرت عن مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك.

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين شريف القاضى، وخالد حماد، وتعود الواقعة قبل بدء مباراة الزمالك وإنبي، في فبراير من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك، حسب بيان وزارة الصحة، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء وجودهم داخل القفص الحديدي ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.

وأحالت النيابة العامة، “سيد مشاغب”، مؤسس رابطة “الوايت نايتس” التراس نادى الزمالك، ومصطفى طبلة، و14 آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد التحقيقات التي كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية، في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك، المسماة بـ “وايت نايتس” وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة، للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين، لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له.

وأسندت إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة تتمثل في الألعاب النارية دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف وإتلاف الممتلكات العامة متمثلة في سور استاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.