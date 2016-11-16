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«الصحة»: تصريحات منى مينا عن «السرنجات» لا تعقل وسنقاضيها

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«الصحة»: تصريحات منى مينا عن «السرنجات» لا تعقل وسنقاضيها «الصحة»: تصريحات منى مينا عن «السرنجات» لا تعقل وسنقاضيها

خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، الأربعاء، تصريحات وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، التي أطلقتها حول إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة، مؤكدًا أن ما قالته يخالف الضمير، ولا يعقل أن يحدث ذلك.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، فى برنامج “مانشيت القرموطي”، المذاع على قناة “العاصمة 2″، أن وزارة الصحة تنشئ حاليًا مصنعا لصناعة السرنجات لإنتاج 50 مليون سرنجة سنوية، بتكلفة 17 مليون دولار.

وأكد مجاهد، أنه سيتم اتخاذ الأجراءات القانونية ضد هذه الشائعات التى لا تمس للواقع بصلة، بناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة، عن افتتاح 31 مستشفى تم تطويرهم خلال الفترة الاخيرة، وهو ما يحدث طفرة كبيرة فى الفترة القادمة.

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