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محمد بن زايد يستقبل مندوب روسيا لدى الامم المتحدة

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة الذي يزور البلاد لإلقاء سلسلة من المحاضرات تنظمها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالتعاون مع جامعة باريس السوربون أبوظبي.

ورحب سموه بزيارة فيتالي تشوركين وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات صداقة متميزة.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - استعراض التعاون الثنائي في العديد من المجالات التي تهم البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية والكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة وعدد من المسؤولين الروس.
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