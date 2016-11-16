حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قررت نيابة مركز سمالوط بالمنيا، فى التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال المحافظة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزعم تشكيل متخصص فى تنظيم رحلات هجرة غير شرعية لدول أوروبية بالاتفاق مع آخرين من خارج المحافظة، مقابل الحصول على مبالغ مالية من الشباب الراغبين فى السفر بحثاً عن فرص عمل.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، تفيد قيام "محفوظ.ب"، 39 سنة حاصل على دبلوم، مقيم بقرية طرفا الكوم بمركز سمالوط، بتسفير الشباب من دائرة مركزى مطاى وسمالوط، للعمل بالدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، بالاشتراك مع آخرين من خارج نطاق المحافظة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة مركز سمالوط، وبمواجهته بما جاء بالتحريات أقر بصحتها، وقرر سابقة قيامه بتسفير العديد من الشباب للعمل خارج البلاد بطريقة غير شرعية. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10408/2016 إدارى مركز شرطة سمالوط، وقررت نيابة مركز سمالوط بالمنيا، فى التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال المحافظة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.