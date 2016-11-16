مقتل طالب بطلق نارى أثناء عودته من المدرسة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى طالب مصرعه إثر إصابته بطلق نارى بعد انتهاء اليوم الدراسى، اليوم الأربعاء، وهو عائد إلى منزله بقرية بنى شعران دائرة مركز منفلوط.

وكان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من المقدم خالد شريت رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزى بمنفلوط يفيد بوصول "محمد سالم محمد حسن" (17 سنة) بالصف الثانى الثانوى بمدرسة القوصية الصناعية مصاب بطلق نارى أدى إلى وفاته.

وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث المركز، وأفادت التحريات أن المتوفى أصيب بطلق نارى عقب انتهاء اليوم الدراسى وهو فى طريقه لمنزله بقرية بنى شعران دائرة المركز.

وجارى تحرير محضر بالواقعة وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة، وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجانى والسلاح المستخدم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.