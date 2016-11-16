"النقض" تلغى سجن 7 قيادات إخوانية بالمنيا وتعيد محاكمتهم أمام الجنايات

كتب أحمد متولى

قضت محكمة النقض بإلغاء سجن 7 من القيادات الوسطى بجماعة الإخوان، وقررت قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين على عقوبة سجنهم 15 عاما لإدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أقسام شرطة بمحافظة المنيا، وإعادة محاكمتهم من أمام دائرة جنائية جديدة.

وأصدرت محكمة الجنايات، حكما بمعاقبة 19 إخوانيا بينهم 7 حضورى، بالسجن المشدد 15 عاما، إثر إدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية تسعى لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لشن عمليات إرهابية تستهدف المنشأت الحيوية.

ويواجه المتهمون الانضمام وإدارة جماعة إرهابية تسعى لتعطيل الدستور، وقلب نظام الحكم القائم فى البلاد للاستيلاء على السلطة بالقوة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وارتكاب جرئم التحريض على العنف والشروع فى قتل رجال الأمن، وحيازة مطبوعات ومنشورات تتضمن مواد تحريضية ضد القوات المسلحة.