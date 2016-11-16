رئيس المخابرات يلتقي وفد حركة الجهاد الإسلامى ويؤكد استعداد مصر لاستضافة حوار فلسطينى

التقى وفد حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية برئاسة الأمين العام الدكتور رمضان شلح، خالد فوزى، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة، وقد بحث الطرفان أخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، وأطلع وفد الجهاد الوزير فوزي على جهود ومقترحات الحركة لترتيب البيت الفلسطيني وإدارة الصراع مع الاحتلال.

وقد أكد فوزى، على حرص مصر على وحدة الصف الفلسطيني، ودعمها لكل الجهود التي من شأنها تحقيق الوحدة وتعزيزها بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، كما شدد على أن القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني مازالت أولوية في السياسة المصرية. وفي هذا السياق، أكد عزم السلطات المصرية الاستمرار في إجراءات فتح معبر رفح لتخفيف معاناة أهل القطاع، وقال إن هناك خطوات وتسهيلات إضافية أخرى جاري العمل عليها.

كما أبدى رئيس المخابرات العامة، استعداد مصر لاستضافة ورعاية حوار وطني فلسطيني بين مختلف القوى والفعاليات للعمل، على ترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على برنامج وطني لمواجهة كل التحديات والاستحقاقات القائمة، ومن جانبه استعرض وفد الجهاد ما يعانيه الشعب الفلسطينى في قطاع غزة، وما يقوم به الاحتلال من سياسات وإجراءات قمعية بحق شعب وأرض ومقدسات في الضفة الغربية والقدس، وقد ثمن وفد الجهاد دور مصر وجهودها في العمل على وحدة الصف الفلسطيني، ورحب بإجراءات فتح معبر رفح، وطالب بتعزيزها بأن يتم فتح المعبر بصفة دائمة لتخفيف المعاناة وتوفير المستلزمات الضرورية للحياة في القطاع.

وقد أكد الوفد على حرص الشعب الفلسطيني على الأمن القومي المصري، وأن تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة وتحقيق أمنه واستقراره يعزز الأمن القومي المصري.

وأختتم اللقاء بتأكيد رئيس المخابرات العامة، على حرص مصر على استمرار التواصل والتعاون مع كل القوى والأطراف الفلسطينية، للوصول إلى ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.