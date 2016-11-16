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«صانع البهجة» ندوة بـ «القاهرة السينمائي» تخليدًا لذكرى محمود عبد العزيز

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«صانع البهجة» ندوة بـ «القاهرة السينمائي» تخليدًا لذكرى محمود عبد العزيز «صانع البهجة» ندوة بـ «القاهرة السينمائي» تخليدًا لذكرى محمود عبد العزيز

النجم الراحل محمود عبد العزيز

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، احتفالية كبرى بالمسرح المكشوف بالأوبرا في الرابعة مساء الجمعة 18 نوفمبر، وتستمر لمدة ساعتين، تحت عنوان “صانع البهجة”، تخليدًا لاسم النجم الكبير محمود عبد العزيز، وحبًا في شخصه، وتقديرًا لموهبته.

وذلك بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، برئاسة د. أشرف زكي، الذي يتحدث في الاحتفالية، التي يديرها الناقد طارق الشناوي، ووجهت الدعوة الكثي من المبدعين وعلى رأسهم الكاتب الكبير وحيد حامد، و المخرج داود عبد السيد، و المخرج د. محمد كامل القليوبي، و المخرج عمر عبد العزيز، و المخرج علي عبد الخالق، و المخرج علي عبد الخالق، و الكاتب محمود أبو زيد، و المخرج مروان حامد.

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