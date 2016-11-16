«المقاصة» بحتل المركز الأول بعد فوزه علي «الداخلية» بهدف «الشيخ»

حقق المقاصة الفوز على الداخلية، بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدورى العام، أحرز أحمد الشيخ هدف اللقاء من ركلة جزاء.

واستحوذ المقاصة، على مجريات اللقاء من بدايته وشن هجومًا مكثفًا على دفاعات الداخلية معتمدًا على تحركات رباعى الهجوم أحمد الشيخ، ونانا، وبوكو، وفوافى، وإريك تراورى، وتمركز اللعب فى وسط ملعب الداخلية طوال الشوط الأول وسط محاولات من المقاصة لاختراق دفاع الداخلية، مع اعتماد الضيوف على إبعاد الكرة واللعب على الهجمات المرتدة واستمر الأداء على هذا الحال حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.

واستمر استحواذ المقاصة على مجريات اللعب فى الشوط الثانى وشن محاولات مكثفة لإحراز هدف التقدم ولكن استبسال مدافعى الداخلية صعب مهمة لاعبى الفريق الفيومى وأجرى إيهاب جلال المدير الفنى تغييره الأول فى الدقيقة 64 بنزول أحمد عبد الظاهر بدلاً من نانا بوكو لإنعاش الشق الهجومى فى الخط الأمامى.

استمرت النتيجة بدون تغيير حتى الدقيقة 73، التى احتسب فيها الحكم ركلة جزاء، نتيجة عرقلة أحمد عبد الظاهر من أحمد جمال لاعب الداخلية، وتقدم أحمد الشيخ ليسددها على يمين محمود الغرباوى حارس الداخلية، معلنًا تقدم فريق المقاصة، فى الدقيقة 75 من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة ارتفع المقاصة للنقطة 22 فى المركز الأول بالدورى، بصفة مؤقتة، فيما توقف رصيد الداخلية عند 7 نقاط فى المركز الـ13 بجدول المسابقة.