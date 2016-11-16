أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«المقاصة» بحتل المركز الأول بعد فوزه علي «الداخلية» بهدف «الشيخ»

Google+ Print
«المقاصة» بحتل المركز الأول بعد فوزه علي «الداخلية» بهدف «الشيخ» «المقاصة» بحتل المركز الأول بعد فوزه علي «الداخلية» بهدف «الشيخ»

أحمد الشيخ

حقق المقاصة الفوز على الداخلية، بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدورى العام، أحرز أحمد الشيخ هدف اللقاء من ركلة جزاء.

واستحوذ المقاصة، على مجريات اللقاء من بدايته وشن هجومًا مكثفًا على دفاعات الداخلية معتمدًا على تحركات رباعى الهجوم أحمد الشيخ، ونانا، وبوكو، وفوافى، وإريك تراورى، وتمركز اللعب فى وسط ملعب الداخلية طوال الشوط الأول وسط محاولات من المقاصة لاختراق دفاع الداخلية، مع اعتماد الضيوف على إبعاد الكرة واللعب على الهجمات المرتدة واستمر الأداء على هذا الحال حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.

واستمر استحواذ المقاصة على مجريات اللعب فى الشوط الثانى وشن محاولات مكثفة لإحراز هدف التقدم ولكن استبسال مدافعى الداخلية صعب مهمة لاعبى الفريق الفيومى وأجرى إيهاب جلال المدير الفنى تغييره الأول فى الدقيقة 64 بنزول أحمد عبد الظاهر بدلاً من نانا بوكو لإنعاش الشق الهجومى فى الخط الأمامى.

استمرت النتيجة بدون تغيير حتى الدقيقة 73، التى احتسب فيها الحكم ركلة جزاء، نتيجة عرقلة أحمد عبد الظاهر من أحمد جمال لاعب الداخلية، وتقدم أحمد الشيخ ليسددها على يمين محمود الغرباوى حارس الداخلية، معلنًا تقدم فريق المقاصة، فى الدقيقة 75 من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة ارتفع المقاصة للنقطة 22 فى المركز الأول بالدورى، بصفة مؤقتة، فيما توقف رصيد الداخلية عند 7 نقاط فى المركز الـ13 بجدول المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا