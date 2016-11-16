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بالصور.. الحزن يخيم على نجمات الفن في عزاء «رأفت الهجان»

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الفنان الراحل محمود عبد العزيز

الفنان الراحل محمود عبد العزيز

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور عزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والمقام حاليًا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر.

ووصلت منذ قليل، الفنانات “ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، نجوى فؤاد، نهلة سلامة”، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، حيث خيم الحزن عليهن بعد رحيل “الساحر”.

وتوفي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مساء السبت الماضي، داخل مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، قدم خلالها عدد كبير من الأعمال الفنية الوطنية الخالدة في ذاكرة الفن المصري، ومنها “رأفت الهجان، إعدام ميت”.

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