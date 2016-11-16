بالصور: لقطات عائلية جداً على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 38

أبرز ما مميز السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي، اللقطات العائلية جداً لنجمات التمثيل، فكل نجمة إما اصطحبت والدها أو والدتها أو زوجها، والمفارقة المثيرة أن هذه الثنائيات تفرقت على باب حفل الافتتاح فالنجوم فقط دخلوا قاعة الدور الأول بينما العائلة ذهبت للطوابق الثلاثة الأخرى ..إلا النجمة منى زكي فهي الزوجة الوحيدة التي رافقت نجمها أحمد حلمي للقاعة الرئيسية.

1- النجم أحمد حلمي خطف الأنظار فوق خشبة المسرح بكلمته المؤثرة عن التكريم، وعن الساحر محمود عبد العزيز، كما خطف قلوب محبيه بكواليس المهرجان بلقطات كلها حب مع زوجته النجمة منى زكي.

2- الفنان محمود حميدة معروف بالفصل التام بين حياته الخاصة وبين عمله الفني، ولكنه لم يقاوم ابنته الصغرى واصطحبها معه لحضور حفل الافتتاح وحظيت بمعاملة خاصة ليس لأنها ابنة حميدة فحسب، ولكن لأن والدها يتولى الرئاسة الشرفية للدورة الحالية.

3- الفنانة نجلاء بدر أصرت على الوقوف للتصوير مع زوجها فور دخولها المهرجان، ولكن بعد خمس دقائق اختفى الرجل تماماً، بعدما خطفت عدسات القنوات الفضائية زوجته.

4- الفنان القدير سامح الصريطي نسى نفسه ونجوميته بسبب ضعفه الخاص أمام موهبة ابنته الممثلة والمطربة ابتهال الصريطي التي دخلت معه الممر الرئيسي لحفل الافتتاح ورافقته بكل الحوارات الصحفية.

5- الفنانة إيمي سالم لم تفارق زوجها أبداً طوال الحفل خاصة أنها لم تكن من بين نجوم القاعة الرئيسية.

6- اللقطة العائلية الأطرف بحفل افتتاح مهرجان القاهرة كانت للمنتج الفلسطيني حسين القلا الذي احتفل بتكريمه بجائزة فاتن حمامة التقديرية باصطحاب عائلته بالكامل.

7- اللقطات العائلية لم تكن حكراً على النجمات الشابات فقط، فالنجمة القديرة فردوس عبد الحميد لم تفارق زوجها المخرج الكبير محمد فاضل، ولكنها فضلت التقاط الصور داخل مسرح الأوبرا لضمان الجلوس بمقعدها بدون الأزمات المعتادة.