نجمات في الظل رغم أضواء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 38

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس بإطلالات النجمات المثيرة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، ولكن "الأضواء حظوظ"، فعلى السجادة نفسها عبرت نجمات جميلات دون أن يلتفت لهنّ أحد، بل وظن البعض أنهنّ لم يحضرن الحفل من الأساس!!

النجمة الشابة تارا عمادا ملكة جمال مصر سابقا وممثلة حالياً وعارضة أزياء وموديل إعلانات والمفترض أنها محترفة "بسرقة الأنظار" ولكنها مرت بالأمس على السجادة الحمراء دون أن يراها أحد، ولكن "سيدتي نت" كان هناك ولاحظ وجودهنّ.

النجمة هنا شيحة حضرت المهرجان خصيصاً للمشاركة بتكريم المخرج الراحل محمد خان، وكانت تمنّي نفسها بالمزيد من الأضواء باعتبارها "نجمة الحدث" ولكنها تعرضت لصدمة بعدما أخبرتها اللجنة المنظمة بأن لا مقعد لها بالصالة الرئيسية وعليها الذهاب للدور الرابع، فاحترمت نفسها وانسحبت من الحفل كله.

الفنانة الشابة جميلة عوض تنتظر الأضواء والنجومية، ويبدو أنها تخجل من تقديم نفسها للجمهور، ولهذا لم تقف على الممر الأحمر سوى للحظات، وذهبت سريعاً لقاعة حفل الافتتاح دون أن تنال فرصتها من الأضواء.

العروس رشا المهدي باتت تلقي بأضواء النجومية خلف ظهرها، ومنذ عام تقريباً تفرغت لحياتها الشخصية والتدقيق باختيار أدوارها، ولهذا مرت كعابر سبيل على السجادة الحمراء وكأن الأمر كله لا يعنيها!!

كانت الممثلة الشابة لقاء الخميسي تستطيع أن تخطف الأنظار لو كانت بكامل تركيزها وتألقها، ولكن الحزن على رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي اختارها لبطولة مسلسله الأخير "راس الغول"، جعلها تلتزم حالة الحداد المعلنة، ومرت سريعاً أمام البوستر العملاق للفقيد ثم اختفت داخل القاعة الكبيرة لحفل الافتتاح.

مفاجأة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي كانت بغياب النجمة نيللي كريم رغم أنها شريكة ببطولة فيلم الافتتاح، والحقيقة أنها وصلت العرض الخاص للفيلم ودخلت بهدوء وخرجت، ولم تشارك بمراسم الافتتاح حداداً على الساحر محمود عبد العزيز.