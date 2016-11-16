ديمة بياعة سفيرة في السويد

تم تعيين الفنانة ديمة بياعة كأول سفيرة عربية لتلفزيون الواقع في السويد، وبتصريح خاص لموقع سيدتي قالت بياعة إنها تخوض أول تجاربها في عالم البرامج من خلال برنامج جديد وغريب ينفذ للمرة الأولى في الوطن العربي، وهو برنامج تلفزيون الواقع من إنتاج التلفزيون الرسمي السويدي، وسيبدأ تصوير البرنامج قريبًا في إمارة دبي، حيث ستكون حلقاته الأولى تصور حياة ديمة وعالمها بتفاصيله اليومية التي تعيشها في دبي، من جهة أخرى كُرمت النجمة بياعة مؤخرأا في مهرجان الفضائيات العربية في مصر، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة، لتكون بذلك الممثلة السورية الوحيدة التي كرمت إلى جانب نجوم مصر محمد رمضان وإسعاد يونس، إضافة الى كبار النجوم المصريين.