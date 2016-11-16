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فيديو نادر : سعد المجرد يغني ملحم بركات في حفل "سيدتي"!

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الأربعاء 16-11-2016 22:21

المغرب- سيدتي نت

من المفارقات الغريبة والصدف أن نعثر في أرشيف "سيدتي" في مكتب المغرب على للفنان سعد المجرد عندما كان هاوياً في بداياته الفنية.
أما المفارقة فتكمن في تزامن عثورنا على هذا الفيديو مع حادث اعتقاله في باريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية ووفاة الموسيقار ملحم بركات في لبنان في الشهر نفسه حيث ضجت الأوساط الفنية والإعلامية بالحدثين الدراميين. واللافت في هذا الفيديو أن سعد المجرد كان يغني لملحم بركات أغنيته الشهيرة " على بابي واقف قمرين " . واليوم سعد المجرد في السجن ومصيره لغاية الآن غير واضح وملحم بركات فارق الحياة فيما بقيت أغنياته وألحانه خالدة .
أما ظروف تصوير هذا الفيديو فهي عندما استجاب سعد المجرد للجمهور الحاضر في حفل "سيدتي" بمناسبة استفتاء رمضان 2011 ، الذي نظمته "سيدتي" في المغرب بحضور وجوه فنية وإعلامية بارزة من بينهم والدة سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي ووالده البشير عبدو. وغنى سعد لملحم بركات "على بابي واقف قمرين" ، برفقة الفنانين حاتم إيدار والطاهرة حماميش.
رحم الله الموسيقا ر ملحم بركات ونتمنى جلاء الحقيقة قريبا للنجم الشاب سعد المجرد.
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سيدتي

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