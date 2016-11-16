أحلام تشعل النار مجددًا مع راغب علامة

على مايبدو أن الفنانة أحلام أشعلت النار مجدداً مع الفنان راغب علامة من خلال التصريحات التي أطلقتها عن رأيها ببرنامج the x factor حيث قالت الفنانة أحلام إن البرنامج لم يحقق أي نجاح على الرغم من وجود الفنان راغب علامة ضمن لجنة التحكيم، هذا التصريح جاء بعد تصريح الفنان راغب علامة بأن انسحابه من برنامج أرب أيدول قد عرض البرنامج لفجوة كبيرة، وقلل من نسبة المتابعين للبرنامج، بدورها ردت أحلام بأن الفجوة ستحصل إذا خرجت هي من البرنامج، وليس أي شخص آخر، وبهذا تكون أحلام قد ضربت عرض الحائط بوجود الملحن حسن الشافعي والفنان وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم.