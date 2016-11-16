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يوسف الخال يباشر تصوير "أدهم بك".. فكيف علقت زوجته نيكول سابا؟

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الأربعاء 16-11-2016 18:30

باشر الممثل يوسف الخال تصوير مشاهد في مسلسل "ادهم بك" وهو العمل الذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني 2017 بالإضافة إلى مسلسل آخر، لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن، مكتفياً بالقول إنه مسلسل تاريخي ويندرج في خانة الأعمال العربية المشتركة.
يوسف الخال كشف عن شخصيته في المسلسل عبر نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام"، معلقاً تحتها "ادهم بك .. ادعولنا.. وانطلقنا"، وكانت زوجته الممثلة نيكول سابا أول المهنئين له، من خلال التعليق على الصورة "حظاً سعيداً حياتي".
مسلسل "ادهم بك" عمل لبناني من إنتاج شركة "مروى غروب" لصاحبها مروان حداد، ويشارك في بطولته إلى جانب يوسف الخال ريتا حرب وفيفيان أنطونيوس، زينة مكي وغيرهم، وهو من كتابة الفنان طارق سويد وإخراج زهير أحمد قنوع.

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