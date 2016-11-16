سما المصري "سقطة" مهرجان القاهرة السينمائي

رغم أن مقاعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تتسع لأكثر من 1650 فرد، الا أنه لا يمكن دخول فنان أو اعلامي أو مسؤول، دون الحصول على دعوة رسمية من الجهة المنظمة، ولا يملك وزير الثقافة المصري حلمي النمنم ولا رئيس دار الأوبرا إيناس عبد الدايم ولا حتى رئيسة المهرجان ماجدة واصف، منح دعوة بدون موافقة اللجنة التي أعلنت سابقاً عن معايير صارمة، ثم فوجىء الجميع بأن الراقصة سما المصري ضمن الضيوف رغم أنها لم تصور إلا مشاهد نادرة بفيلم!!

سما الشهيرة برقصاتها المثيرة وصورها المثيرة عبر "إنستقرام"، خطفت أنظار الجميع خاصة وأنها كانت من أوائل نجمات البساط الأحمر، وتسبب تعثرها في التقاط العديد من الصور المثيرة لها، والعجيب أنها قامت بتسجيل أول مقطع مصور للدعاية للمهرجان، ليتجدد السؤال "من الذي وجه الدعوة لها"؟

المثير أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي التزمت الصمت تماماً ولم تقدم جواباً، واضطرت سما للإجابة بنفسها وقالت بسخرية: "أمي التي أعطتني الدعوة"!! أضافت: عايزه اقول حاجه...اللي عمالين يهروا ويقولوا رايحه اعمل ايه؟؟واتكرم ليه؟؟؟اولا انا باشتغل ايه؟؟؟سكاسونيا مثلا؟؟مش كنت باتنيل اغني حتي لو اغاني سياسيه اسمها اغاني فنيه ومثلت قبل كده حتي لو فيلم او فيلمين يبقي ليه ما اروحش...ثانيا انا لم يتم تكريمي انا اخدت دعوه ورحت هناك وهروح تاني...حد باه له شوق في حاجه؟؟؟ادخل السياسه مش عاجب...اعمل قناه مش عاجب...اتبرع بدم مش عاجب...مهرجان سينما مش عاجب...اقولكم انا اللي اكلت الجبنه....ريحوا باه لاني هاعمل اللي انا عايزاه ولعاشر مره اللي مش عاجبه يشد ف حواجبه".

على الفور احتلت سما صدارة التريند المحلي لموقع "تويتر"، ولولا الكلمة المؤثرة لأحمد حلمي التي صعدت للمقدمة بدلاً منها لكان أبرز حدث بافتتاح المهرجان الأهم سينمائياً هو "سقطة سما المصري".