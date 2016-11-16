بالصور: 9 نجمات بملابس الحداد ولكن "الحزن في القلب"

رغم نفي الدكتورة ماجدة واصف قرار إلزام نجمات مهرجان القاهرة السينمائي بارتداء اللون الأسود حداداً على الراحل محمود عبد العزيز، وتأكيدها أن الحزن في القلب، أصرّت بعض النجمات على التعبير عن حزنهنّ بارتداء الأسود، ولكن مظهرهنّ المثير أكد بالفعل أن "الحزن بالقلب"!!

رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا تفوتهم شاردة أو واردة فيما يتعلق بالنجمات والمشاهير، وعلى البساط الأحمر بدا أن ارتداء الأسود عنواناً للإثارة والجمال أكثر منه رمزاً للحداد، فالفساتين مثيرة جداً وتكشف أكثر مما تستر، واللافت أن الوحيدة التي التزمت الحداد بحق لم ترتدي فستاناً باللون الأسود وإنما العكس الأبيض، وهي النجمة مادلين طبر التي وضعت شارة حداد لافتة نالت اعجاب الجميع .

النجمة درة التونسية قالت إنها غيرت فستانها باللحظات الأخيرة التزاماً بالحداد. وقاسمتها الأحزان النجمة دينا الشربيني، لدرجة أنه من الصعب نشر صورة لفستانها الأسود إلا من الجانب لأنه عاري تماما من الأمام!!

بينما جاءت ملابس حداد النجمات إلهام شاهين ولقاء الخميسي ونجلاء بدر أكثر اتزاناً، فالأولى حزينة ولكن لم تدع الحزن ينسيها فرحة عرض فيلمها بحفل الافتتاح، والثانية غلبها الحزن بصدق على الأستاذ الذي منحها فرصة البطولة أمامه، والثالثة باتت ملتزمة بملابسها قدر الإمكان بعد الزواج .

ملابس الحداد ظهرت أيضاً بإطلالات عضوة لجنة التحكيم أروى جودة والفنانة وفاء سالم والوقورة الشابة إيمي سالم، ورشا المهدي ولكنها مرت مرور الكرام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فلا يوجد فيها ما يلفت الانتباه.

مادلين طبر وإلهام شاهين ودينا الشربيني ودرة التونسية ونجلاء بدر ولقاء الخميسي التزمن بشارات الحداد ..ولكن تصرفاتهن أكدت أن "الحزن في القلب" بالفعل.