هل خذل الرايتينغ التركي كيفانش تاتليتوغ وتوبا بيوكستون في مسلسلهما الجديد؟

كما توقعت "سيدتي نت" حقّقت الحلقة الأولى من مسلسل النجمين التركيين توبا بيوكستون وكيفانش تاتليتوغ الجديد "الشجاع والجميلة" نسبة مشاهدة عالية، عوّضت فشل كيفانش السابق في الرايتنغ بمسلسله الأخير "ليث ونورا" الذي عجز عن تخطي المركز الخامس عشر بكافة حلقاته.

فقد حصل "الشجاع والجميلة" في حلقته الأولى على مرتبة متقدمة باحتلاله المركز الثالث في الرايتنغ، واستطاع منافسة الحلقة الثالثة من المسلسل القوي "أنتِ وطني" لبطليه الزوجين الشهيرين خالد آرغنش وبيرغوزار كوريل، الذي حافظ على قوته ونفوذه بالرايتنغ بتربّعه على المركز الأول دون أي تراجع.

وتفوّق "أنت وطني" بالمركز طبيعي لكونه كان السباق إلى العرض على شاشة قناة دي التركية بحلقتين، فاكتسب قاعدة جماهيرية خاصّة به منذ الحلقة الثانية والثالثة، أما "الشجاع والجميلة" فحلقته الأولى ستحدّد ما إذا سيتقدّم أكثر في حلقته الثانية.

المركز الأوّل فاز به "أنت وطني" على قناة دي التركية، والمركز الثاني فاز به برنامج إخباري على قناة شو التركية بمناسبة ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وكل القنوات التركية احتفت بالمناسبة، وجاء "الشجاع والجميلة" في المركز الثالث، وهو مركز ممتاز أسعد فريق العمل جداً خاصةً وأن الحلقة عرضت مساء يوم الخميس 10 نوفمبر، الذي وافق ذكرى رحيل أتاتورك، وانشغال الجمهور التركي بما يعرض عنه من تقارير.

قصة حب مثيرة وشائكة بين الشجاع والجميلة

تبدأ الأحداث بعودة جسور (كيفانش تاتليتوغ) إلى بلدة عائلته القديمة، فتعترض طريقه فارسة جميلة على فرسها التي فقدت السيطرة عليها، فيطاردها جسور بسيارته الجيب، ويعترض في آخر لحظة الفرس من المضي قدما نحو البحر ويغير مسارها ثم يتناول يد سوهان وينقذها من السقوط، فتسقط على جسده وترتطم سيارته بشجرة.

وتراقبهما جاهدة زوجة شقيقها من بعيد بمنظار مكبر يكشف لعبها دور خطير في الحادثة، ويأتي رجال والدها الثري تحسين بيك لأخذها من المنزل، وفي هذا الأثناء يعثر جسور على الفرس ويكتشف أنها جريحة بفعل فاعل وأن الحادثة مدبرة لقتل سوهان التي رغم خطوبتها لبولنت تفكر بمنقذها الشجاع الوسيم وهي تعالج قدمها المتألمة بجردل ثلج، وتستعيد لمساته القوية على ساعديها، ونظراته الدافئة لعينيها.

ولا تدري سوهان أن هذا المنقذ الجريء الشجاع الوسيم عائد للإنتقام من والدها وعائلتها ثأراً لماضٍ قديم، وتستمر المواجهات فهل سيكون الحب فيها لعبة إنتقام أم لعبة تغيير قدر جسور وسوهان؟

وهل سيجد حبهما المستحيل نهاية سعيدة أم سيكون ضحية نار الإنتقام التي تشعل قلب جسور؟

احتفال بالمركز الثالث

وقد احتفل الممثلان كيفانش تاتليتوغ وتوبا بيوكستون في حفل عشاء ساهر في أحد مطاعم اسطنبول، بنجاح الحلقة الأولى من مسلسلهما الجديد مع فريق عملهم من الممثلين والتقنيين.

وقامت مؤلفة نص المسلسل إيجي يورينتش الصديقة المقربة من البطلين توبا وكيفانش بنشر صور الإحتفال عبر حساباتها الشخصية في السوشيال ميديا وتداولتها وسائل الإعلام بإهتمام بالغ.