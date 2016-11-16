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اجتماع بين الإسماعيلى وعزام لمناقشة تداعيات هروب بناهينى

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اجتماع بين الإسماعيلى وعزام لمناقشة تداعيات هروب بناهينى اجتماع بين الإسماعيلى وعزام لمناقشة تداعيات هروب بناهينى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

عقد محمد الكلية أمين صندوق نادى الإسماعيلى، والمشرف العام على الشئون المالية والقانونية، جلسة مع نصر عزام محامى النادى بالقضايا الدولية فى حضور ماهر إسماعيل رئيس الشئون المالية، ومحمد إسماعيل المدير المالى وأحمد إمام المحامى بالإدارة القانونية .

 

وأكد محمد الكلية أن الاجتماع كان لمناقشة عدد من القضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم وأهمها فى الوقت الحالى قضية اللاعب الغانى إيمانويل بناهينى الذى هرب عن صفوف الدراويش.

 

وبشأن قضية المهاجم إيمانويل بناهينى فقد أوضح نصر عزام بعض الأمور فى نقاط، أولها إخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم لحفظ حقوق النادى وإثبات هروب اللاعب، وثانيًا إرسال رد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم على شكوى اللاعب بعدم حصوله على مستحقاته المالية وجاء الرد بأن اللاعب حصل على مستحقاته وتدعيم الرد بالمستندات وثالثًا اتباع إجراءات التقاضى بإنذار اللاعب بهروبه وحال عدم عودته سيتم إرسال شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم لتوقيع عقوبات مالية ورياضة ضد اللاعب وتغريم أى نادٍ يتعاقد معه اللاعب، وأخيرًا الاتحاد الدولى لكرة القدم حال اختلاف نادٍ ولاعب على العقد الورقى المبرم بينهما يلجأ إلى العقد الورقى المتواجد بالاتحاد المحلى .

 


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