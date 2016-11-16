موجز أخبار مصر للساعة6..حقوق الإنسان بالبرلمان: قدمنا245 اسما للجنة العفو

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: "حقوق الإنسان" بالبرلمان: قدمنا قائمة بـ245 اسما للجنة العفو عن الشباب.

أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت القائمة بالعفو عن الشباب المحبوسين إلى اللجنة الرئاسية، مشيرا إلى أن القائمة ضمت 134 حالة حبس احتياطى، و111 أحكام نهائية.

يعرض اليوم الأربعاء، فى المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فيلمين الأول للكبار فقط وهو "A Good Wife " أو "زوجة طيبة" إخراج ميرجانا كارانوفيتش، وإنتاج الصرب والبوسنة والهرسك وكرواتيا، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 3.30 عصراً.

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار بخط مطروح، بعد خروج إحدى عرباته عن القضبان أثناء رحلته من الإسكندرية إلى مطروح،منذ قليل، بدون وقوع أى إصابات بين ركابه.

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عصام الحضرى، حارس المنتخب الوطنى ووادى دجلة، ضمن أفضل 11 لاعباً فى العالم هذا الأسبوع بعد تألقه فى المباراة التى جمعت بين منتخبى مصر وغانا، الأحد الماضى، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2018، والتى انتهت بفوز "الفراعنة" بهدفين دون مقابل.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 13.7 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء، ليغلق عند مستوى 535,857 مليار جنيه.

أنهى مسئولو شركة بريزنتيشن سبورت راعى الكرة المصرية، الاتفاق مع اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على إقامة مباراة السوبر المصرى على استاد الشيخ محمد فى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة يوم 10 فبراير المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية بقيمة 5 جنيهات، اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 21 مبلغ 540 جنيها – وفق آخر التحديثات – وسط توقعات بتغير جديد فى الأسعار نتيجة تغير أسعار الدولار فى البنوك.

تعتمد الحكومة المصرية على أن قواعد البيانات القومية المتكاملة، التى من المخطط الانتهاء منها خلال أشهر، ستحل المشاكل التى تواجهها فيما يخص ملفات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وتطوير القطاع الإدارى وغيرها من الأهداف.. فى هذا التقرير س وج حول أهم الاسئلة وإجاباتها حول قواعد البيانات.

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن المنتخب المصرى سيقفز 10 مراكز "دفعة واحدة" فى التصنيف الشهرى القادم للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات الوطنية، والمنتظر صدوره يوم 24 نوفمبر الجارى.

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ويليام روتو، نائب رئيس الجمهورية الكيني، والذى يرافقه كلاً من وزير السياحة وسفير كينيا بالقاهرة، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، كما حضر عن الجانب المصرى وزيري الري والسياحة.

نشرت قناة "روسيا اليوم" على قناتها بموقع الفيديو "يوتيوب" مشاهد لاستهداف مواقع الإرهابيين فى محافظتى إدلب وحمص من على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف فى البحر المتوسط.

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأبعاء، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت التهنئة بانتخاب الرئيس اللبنانى ميشيل عون، والتأكيد على دعم مصر للبنان واستقرارها، ودعوته لزيارة مصر فى أقرب فرصه.

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن هناك بعض الملاحظات على حفل افتتاح مهرجان السينمائى الدولى، منها غياب بعض النجوم العالميين، موضحة أن المسئولين عن المهرجان أكدوا أن الميزانية لم تكن تسمح بحضور هؤلاء النجوم.

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مراقب الدولة الإسرائيلى - النائب العام - يوسف شبيرا، فتح تحقيقًا جديدًا ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، وديوان رئيس الحكومة، فى أعقاب شكوى قدمتها رئيسة سلطة دعم مكانة المرأة فى الديوان سابقًا، فيرد سويد.