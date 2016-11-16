"أ ش أ" لنائب رئيس وكالة الأناضول: الرئيس السيسى هو اختيار كل المصريين

أ ش أ

أكد ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط المشارك في المؤتمر الخامس لوكالات الأنباء العالمية المنعقد حاليا في باكو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خيار جميع المصريين ومن لم يدرك ذلك فإنه يحتاج إلى من يخرجه من غياهب الماضي.

جاء ذلك في رد لممثل "أ ش أ"، على نائب رئيس وكالة الأنباء التركية "الأناضول" كيز يلداغ الذى حرض الصحفيين المشاركين في المؤتمرعلى اعتبار ثورة 30/6 انقلابا، على حد زعمه.

وأكد ممثل "أ ش أ" في تعقيبه خلال المؤتمر أن هذا غير مقبول مهنيا، ولكن "أ ش أ" لا تلجأ لأسلوب مستشارة الرئيس التركي "سعادات أوروك" التي وجهت تغريدة على تويتر إلى صحفي فرنسي كان قد وصف أردوغان بأنه ديكتاتور بالقول "الديكتاتور هو أمك"، ولكنها تحتفظ لنفسها بالحق فى مقاضاة من يتحدث حديثا غير مسئول.

ووصف العديد من المشاركين في المؤتمر يلداغ بأن تصريحاته غير مسئولة وانه ليس لديه خبرة دولية، واستخدم منصة مهنية للحديث عن السياسة.