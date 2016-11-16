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"ديلى ميل": الوشوم تدمر المناعة وتسبب أمراض الدم

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"ديلى ميل": الوشوم تدمر المناعة وتسبب أمراض الدم "ديلى ميل": الوشوم تدمر المناعة وتسبب أمراض الدم

>كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على أضرار الوشم، حيث أكدت أن ما يقرب من نصف الناس ما بين 18 إلى 35 عاماً فى بريطانيا قاموا برسم الوشم على أجسامهم، وتقريبا واحد من كل أربعة ندموا عليه.

 

ووجد الباحثون أن هناك نحو 60 مليون شخص فى هذه الفئة العمرية، وذلك يعنى أن نحو 7.5 مليون شخص يرسمون الوشم على أجسامهم.

 

ولاحظ الأطباء أن العديد من المرضى الأصغر سناً يندمون على الوشم الخاص بهم لأنهم لم يضطلعوا على دراسات أو أبحاث حذرتهم قبل أن يرسموه.

 

وأشار الباحثون إلى أن أحبار الوشم لها أضرار على المدى الطويل، حيث يمكن أن تضر جهاز المناعة، وغيرها من المضاعفات الصحية غير المتوقعة مثل التهابات الدم.

 

ووجدت الوكالة الدنماركية لحماية البيئة فى 2012 أن بعض أحبار الوشم يمكن أن تكون سامة، مع بعض المركبات التى تحتوى على مواد مسببة للسرطان، حيث إن الغالبية العظمى من الأحبار لم تمتثل لمعايير السلامة الصحية الدولية لتكوين الحبر.

 

وأكد الباحثون أن الإصابات الأكثر شيوعاً المرتبطة بالوشم تشمل المكورات العنقودية التي تأتى من سوء معدات التعقيم، والتى تسبب مقاومة للمضادات الحيوية.

 

وجدير بالذكر أن دراسة نشرت فى مجلة الكبد، وجدت أن التعرض للوشم يرتبط مع فيروس التهاب الكبد الوبائى سى نتيجة للأدوات والإبر المستخدمة فى رسم الوشم.


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