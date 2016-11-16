الجمعة…«النني» يكشف كواليس مباراة غانا علىDMC SPORT

يحل محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، ضيفًا على برنامج “الحريف” الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق،على dmc SPORT

ويأتى اللقاء الحصرى، الذى سيذاع على جزئين على قناة “dmc sports” يوم الجمعة، والسبت المقبلين، الساعه 11 مساءًا.

ويأتى ذلك على خلفية فوز منتخبنا الوطنى على المنتخب الغانى بهدفين مقابل لا شئ، فى التصفيات المؤهله لكاس العالم بروسيا 2018.

كما سيكشف «الننى»، عن أسرار الفوز على غانا، وماذا قال هيكتور كوبر، المدير الفنى للفراعنة، له فى اللحظات الأخيرة قبل المباراة.

كمايوضح، لاعب الأرسنال عن مدى علاقته بمحمد أبو تريكة لاعب الأهلى ومنتخبنا الوطنى السابق، وكذلك علاقته بالمدير الفنى لفريقه الإنجليزى، أرسين فينجر ووجوده فى التشكيلة الرئيسية لفريق الأرسنال وعلاقته بنجوم الفريق مسعود اوزيل وسانشيز وغيرهم.