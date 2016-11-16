مساعد «الخارجية» يلتقي نظيره الألماني لبحث تطورات الأزمة الليبية

استقبل طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، مساعد وزير الخارجية الألماني لشئون الشرق الأوسط، فيليب أكرمان، من أجل الوقوف على آخر تطورات الأزمة الليبية، وسبل دفع الحل السياسي، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب.

وأشاد المسئول الألماني، بجهود مصر الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية ومشاركتها الفعالة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدًا على أنه لا يوجد بديل عن الدور المصري المحوري، كما أكد على أن استقرار ليبيا سيصب في مصلحة المنطقة ككل بما فيها أوروبا.

من جانبه، أكد القونى، على أهمية قيام المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل حكومة توافقية تحظي بتأيد مجلس النواب، حتي تتمكن من الاضطلاع بمهامها وتحقيق تطلعات المواطن الليبي، مشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية المعنية، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات.

وقد اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر وألمانيا، فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي من أجل دفع الحل السياسي، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.