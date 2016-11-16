أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مساعد «الخارجية» يلتقي نظيره الألماني لبحث تطورات الأزمة الليبية

Google+ Print
مساعد «الخارجية» يلتقي نظيره الألماني لبحث تطورات الأزمة الليبية مساعد «الخارجية» يلتقي نظيره الألماني لبحث تطورات الأزمة الليبية

وزارة الخارجية – أرشيفية

استقبل طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، مساعد وزير الخارجية الألماني لشئون الشرق الأوسط، فيليب أكرمان، من أجل الوقوف على آخر تطورات الأزمة الليبية، وسبل دفع الحل السياسي، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب.

وأشاد المسئول الألماني، بجهود الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية ومشاركتها الفعالة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدًا على أنه لا يوجد بديل عن الدور المصري المحوري، كما أكد على أن استقرار ليبيا سيصب في مصلحة المنطقة ككل بما فيها أوروبا.

من جانبه، أكد القونى، على أهمية قيام المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل حكومة توافقية تحظي بتأيد مجلس النواب، حتي تتمكن من الاضطلاع بمهامها وتحقيق تطلعات المواطن الليبي، مشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية المعنية، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات.

وقد اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر وألمانيا، فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي من أجل دفع الحل السياسي، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين