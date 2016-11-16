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شاهد.. محمد صبحي ورشوان توفيق بـ«المصحف» في عزاء «الساحر»

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الفنان الراحل محمود عبد العزيز (أرشيفية)

الفنان الراحل محمود عبد العزيز (أرشيفية)

وصل الفنانان القديران محمد صبحي، ورشوان توفيق، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي غيبه الموت السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

والتقطت عدسات مصور “أونا”، الفنانين محمد صبحي ورشوان توفيق وهما يحرصان على حمل “مصحف”، في أيديهما خلال حضورهما مراسم العزاء المقامة حاليًا بمسجد الشرطة.

وتوفي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مساء السبت الماضي، داخل مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

المراسل ـ عمر جمال:

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