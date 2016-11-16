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«عمرو أديب» يستكمل اليوم دعمه لمستشفيات علاج الأطفال

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«عمرو أديب» يستكمل اليوم دعمه لمستشفيات علاج الأطفال «عمرو أديب» يستكمل اليوم دعمه لمستشفيات علاج الأطفال

الإعلامي الكبير عمرو أديب

يطل اليوم ، الإعلامي الكبير عمرو أديب، فى تمام التاسعة والنصف على شاشة ON.E والذى يذاع بالتزامن على راديو نغم FM، وكان أديب فى حلقة أمس، قد أعلن استمرار حملة دعم مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال، وهى الحملة التى لاقت تفاعل سريعًا من شرائح متنوعة داخل المجتمع المصري، وقد أعلن عدد من رجال الأعمال وأحد نواب البرلمان دعمهم للحملة، كما أعلن السيد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور رعايته لحملة دعم مستشفى أبو ريش لعلاج الأطفال.

تتنوع فقرات البرنامج بعد ذلك، حيث يحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفًا فى الفقرة الثانية، وفى الفقرة الثالثة خبيرة فن الطهي والإتيكيت جيجي زايد مع “مطبخ كل يوم”.

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