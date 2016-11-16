ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العمومية والخاصة، في تعاملات اليوم، الأربعاء، مقارنة بأسعار الصرف الرسمية المسجلة في بداية المعاملات صباح اليوم.

قفز الدولار الأمريكي مجددًا ببعض البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، نحو 15 قرشًا وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنوك، ليصعد الدولار مسجلا 15.46 جم للشراء و16 جنيهًا للبيع ببنك البركة مقابل 15.46 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع صباح اليوم.

وقد بلغ سعر الدولار اليوم، بالبنك التجاري الدولي 15.15 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، وسجل بالمصرف المتحد 15.28 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، في حين قد سجلت الورقة الخضراء 15.1 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع ببنك كريدي أجريكول.