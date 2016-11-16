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الأقصر تستقبل 17 طائرة للمشاركة بـ «رالي الطيران الدولى»

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الأقصر تستقبل 17 طائرة للمشاركة بـ «رالي الطيران الدولى» الأقصر تستقبل 17 طائرة للمشاركة بـ «رالي الطيران الدولى»

الأقصر

قال بخيت خيري حسن، مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الأقصر الدولي، اليوم، إنه تم استقبال 17 طائرة للمشاركة في منافسات «رالي الطيران الدولي» من 14 دولة.

ولفت بخيت، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الرالي هذا العام، والذي ينظم تحت رعاية وإشراف الطيران الملكى الإنجليزي، يأتي من أجل إحياء ذكرى المئوية لإقامته، لافتا إلى أنه يستغرق مدته 5 أسابيع، حيث ستحلق حوالي 23 طائرة من طرازات قديمة، إنتاج أعوام 1920-1930، في نفس خط سير الرحلات القديمة.

ويشارك في الحدث 60 طيارًا، يمثلون أكثر من 14 دولة وهى: “، وبريطانيا، ولتوانيا، وفرنسا، وأستراليا، وأيرلندا، واليونان، وبتسوانا، وألمانيا، وبلجيكا، وروسيا، وأمريكا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا”.

وأوضح بخيت، أن المنافسين بدأوا رحلتهم من جزيرة كريت، وتنتهى الرحلة في كيب تاون بجنوب إفريقيا عبر مصر، ومرورا بمدن مرسى مطروح، والقاهرة، والغردقة، وهبطت الطائرات بمنطقة الأهرامات.

وكان في استقبال «رالي الطيران الدولي» الكابتن هشام الحسيني مدير مطار الأقصر الدولي، وسيتوجه الطيارون المشاركون في منافسات «الرالي الدولي»، إلى مطار أسوان الدولي، ثم أبو سمبل حيث يتجه بعدها إلى الخرطوم مرورًا بالمرتفعات الإثيوبية، وسهول كينيا، ونيروبي، والوقوف والاستمتاع بجمال المحيط الهندي عبورًا بزامبيا، وشلالات فيكتوريا ،وزيمبابوي ثم خط النهاية بكيب تون بجنوب أفريقيا.

(أ.ش.أ)

 

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