أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«البترول» تنفى حدوث انفجارات فى خط وقود السولار بالمنيا

Google+ Print
«البترول» تنفى حدوث انفجارات فى خط وقود السولار بالمنيا «البترول» تنفى حدوث انفجارات فى خط وقود السولار بالمنيا

وزارة-البترول

(أ.ش.أ)

نفت وزارة البترول، مساء الأربعاء، حدوث أي انفجارات أو حرائق في خط الوقود الحامل للسولار، لمحافظات الصعيد بالطريق الصحراوي الغربى، بمركز العدوة شمال المنيا.

وقال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أثناء المرور الدوري على الخطوط تم اكتشاف تسريب للسولار في خط بمنطقة العدوة، ما بين بني سويف والمنيا، نتيجة وجود “كليبس” في محاولة لسرقة السولار.

وأضاف حافظ، أنه تم على الفور وقف ضخ السولار في الخط، وتوجيه فرق الإصلاح للموقع التي عملت على عودة ضخ السولار إلى الوضع الطبيعي، وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت أنباء غير دقيقة عن حدوث انفجار في خط الوقود المغذي لمحافظات الصعيد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا