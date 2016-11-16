«البترول» تنفى حدوث انفجارات فى خط وقود السولار بالمنيا

(أ.ش.أ)

نفت وزارة البترول، مساء الأربعاء، حدوث أي انفجارات أو حرائق في خط الوقود الحامل للسولار، لمحافظات الصعيد بالطريق الصحراوي الغربى، بمركز العدوة شمال المنيا.

وقال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أثناء المرور الدوري على الخطوط تم اكتشاف تسريب للسولار في خط بمنطقة العدوة، ما بين بني سويف والمنيا، نتيجة وجود “كليبس” في محاولة لسرقة السولار.

وأضاف حافظ، أنه تم على الفور وقف ضخ السولار في الخط، وتوجيه فرق الإصلاح للموقع التي عملت على عودة ضخ السولار إلى الوضع الطبيعي، وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت أنباء غير دقيقة عن حدوث انفجار في خط الوقود المغذي لمحافظات الصعيد.