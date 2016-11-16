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5 عطور ستمنحك السعادة في هذا الموسم

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الأربعاء 16-11-2016 20:20

تريدين الحصول على بداية جديدة تشعرك بالتغيير والتجديد والسعادة مع كلّ فصل جديد. لعل أكثر ما سيجعلك تشعرين بالتغيير هو رائحة عطرك الجديد المميّزة من غيرها من العطور! فما هي أفضل عطور هذا الموسم؟
إليك سيدتي أفضل العطور التي ستمنحك السعادة هذا الفصل:

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1.Charlotte Tilbury Scent of a Dream: إذا كنت تبحثين عن الحلم، فهذا العطر من الروائح الجديدة والمميزة برائحة الحلم الجذاب، وسيمنحك سعادة وثقة بالنفس لا مثيل لهما، لأنه مزيج من الروائح المليئة بالأزهار القوية والمفعمة بالحيوية والنشاط؛ لذلك يُعتبر مناسباً لأجواء العمل والصباح.
2.SJP Stash: إذا كنت تبحثين عن رائحة غامضة، فهذا العطر من العطور الجريئة والغامضة في آن واحد، وهو معروف بالعطر الغامض، ورائحته غامضة كسرّ مثير؛ لذلك ستدمنينها من أول رشّة، فلا تتردّدي في تجربته والشعور بالتغيير الذي سيلائمك في سهراتك المسائية بالتأكيد.
3.L'Artisan Parfumeur Batucada: إذا كنت تريدين التخلّص من عناء اليوم، فهذا العطر سيشعرك بالراحة المتناهية، وهو مزيج من الروائح الغنية برائحة الحمضيات وجوز الهند وخشب الصندل.
4.Michael Kors Wonderlust: هذا العطر من الروائح الطبيعية التي تشعرك بالراحة والهدوء، كرائحة المعجنات اللذيذة التي تشعرك بالدفء والراحة.
5.Tom Ford Orchid Soleil: إذا كنت غير جاهزة لترك فصل الصيف، وتريدين أن تشعري به لأطول فترة ممكنة، فهذه الرائحة تجعلك تشعرين بالصيف والشمس والرمال حتى في أيام الخريف.

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سيدتي